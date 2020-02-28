Телеканал Коломойского занялся борьбой с казино и букмекерами вместе с МВД Авакова

Как сообщила медиагруппа, операция проводилась совместно с Киберполицией, прокуратурой и адвокатами Smartsolutions Law Group, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В "1+1 media" сообщили, что 27 февраля в рамках открытого уголовного производства правоохранители провели обыски по адресам деятельности установленных лиц, связанных с деятельностью рекламных агентств, а также по местам их проживания.

"Поскольку условием предоставления доступа к полученному незаконным путем контенту на данной веб-площадке является просмотр зрителями рекламы запрещенного в Украине игорного бизнеса, финансовых услуг, интернет-магазинов электроники и т.п., действия рекламных агентств по размещению рекламы на сайтах с пиратским контентом, согласно изменениям в Уголовном кодексе, являются одним из способов прямого финансирования пиратства", – подчеркивается в сообщении.

Директор по GR группы "1+1 media" Вячеслав Миенко отметил, что это является первым в Украине уголовным делом, которое было открыто в отношении действий по финансированию пиратства на основе действующей нормы УКУ, вступившей в силу в апреле 2017 года.

В свою очередь в Департаменте киберполиции подтвердили обыски в рекламных агентствах, которые обеспечивают функционирование сайтов с пиратским контентом. В ходе обысков изъято серверное оборудование, компьютерная техника, документация, черновые записи, а также денежные средства.

Правоохранители установили, что офисы рекламных агентств располагались в центре Киева со штатом около 50 человек.

"Кроме того, установлено, что указанные компании осуществляли размещения рекламы онлайн-казино на страницах кинотеатров, чем поддерживали деятельность запрещенного в Украине игорного бизнеса", – сказано в сообщении киберполиции.

Расследование уголовного производства проводится по ч.3 ст. 176 (Нарушение авторских и смежных прав) Уголовного кодекса.

В свою очередь в рекламном агентстве MGID назвали незаконными обыски, проведенные сотрудниками Главного следственного управлении МВД с 11:00 27 февраля до 3:40 28 февраля.

Как отмечают в пресс-службе компании, основанием для обыска было постановление Печерского суда города Киева, в котором "отсутствует объективная сторона описания преступления".

В MGID подчеркивают: согласно постановлению, следствие ведется по факту "финансирования преступных сайтов", но при этом в постановлении отсутствуют как перечень сайтов, о которых идет речь, время, место и способ совершения "преступления", так и список потерпевших и подозреваемых, что, по мнению компании, свидетельствует об отсутствии состава преступления.

В MGID заявляют, что правоохранители также изъяли личные средства сотрудников компании.

При этом компания заявила, что взлом дверей в помещениях офиса компании, изъятие документов и 300 компьютеров вместе с мониторами (в которых объективно не может быть информации), обыск сейфов и допросы сотрудников, а также обыски в квартире генерального директора она расценивает как давление на бизнес.

В то же время, в MGID заверили партнеров и клиентов в том, что компания продолжает деятельность в операционном режиме, все данные находятся в безопасности, а все договоренности выполняются.