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28.02.20 14:19

"Укрэнерго" выдало свидетельства трем поставщикам вспомогательных услуг

НЭК "Укрэнерго" выдала свидетельства о соответствии требованиям к поставщикам вспомогательным услуг Кураховской ТЭС ООО "ДТЭК Востокэнерго" Рината Ахметова, а также Каневской и Каховской ГЭС государственного "Укргидроэнерго".

энергетика,электроэнергия,тариф

Как сообщает пресс-служба "Укрєнерго", указанные генкомпании внесены в Реестр поставщиков вспомогательных услуг, передает БизнесЦензор.

В частности, Кураховская ТЭС подтвердила технические возможностей предоставления следующих вспомогательных услуг:

Каневская ГЭС подтвердила технические возможностей предоставления следующих вспомогательных услуг:

Каховская ГЭС технически сможет предоставлять такие вспомогательные услуги:

Как сообщалось, в декабре 2019 года НЭК "Укрэнерго" провело первый аукцион на приобретение вспомогательных услуг на рынке электроэнергии.

В начале декабря 2019 года НЭК "Укрэнерго" выдало Днепровской ГЭС-1 (ЧАО "Укргидроэнерго") и Кураховской ТЭС (ООО"ДТЭК Востокэнерго") первые свидетельства о соответствии требованиям к поставщикам вспомогательных услуг на рынке электрической энергии.

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