Индийские компании планируют отказаться от нефти из Венесуэлы из-за санкций США

Об этом со ссылкой на Reuters сообщает БизнесЦензор.

Этот шаг Reliance, которая управляет крупнейшим в мире нефтеперерабатывающим комплексом, и Nayara, частично принадлежащая Роснефти, может привести к серьезным сокращениям закупок венесуэльской нефти Индией. В январе на долю Индии приходилось около трети поставок из Венесуэлы.

Президент США Дональд Трамп на этой неделе предупредил об усилении санкций в попытке отстранить от власти президента Венесуэлы Николаса Мадуро, переизбрание которого в 2018 году не было признано большинством западных стран.

В феврале Белый дом внес дочернюю компанию Роснефти Rosneft Trading SA, зарегистрированную в Женеве, в список санкционированных компаний в связи с подозрениями в закупках и перепродаже венесуэльской нефти.

США установили для партнеров Rosneft Trading срок до 20 мая, чтобы прекратить покупки нефти у компании.

Reliance, давний клиент PDVSA, до сих пор не размещал запросы на апрельские поставки, сообщил один из источников.

Nayara Energy планирует прекратить переработку венесуэльской нефти на своих НПЗ после получения двух грузов в марте, сообщили два источника.

PDVSA и Reliance не ответили на запросы о комментариях. Nayara сообщила, что соблюдает все санкции США. "Мы подтверждаем нашу приверженность этой позиции после недавних объявлений", - говорится в письменном комментарии для Рейтер. Роснефть не ответила на запрос о комментарии.

Роснефть жестко раскритиковала санкции США, сказав, что полученная нефть не генерирует денежные средства для PDVSA, а используется для возврата кредитов. Компания также обвинила администрацию Трампа в дискриминационном обращении.