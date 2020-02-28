Нацкомфинуслуг ужесточит требования к активам страховых компаний

Об этом член Нацкомфинуслуг Александр Залетов заявил на 16-ой Международной Карпатской страховой конференции, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам члена Комиссии, проверка отчетов по оценке недвижимого имущества страховщиков показала, что большинство из них не соответствуют требованиям нормативно-правовых актов. В частности, не была подтверждена справедливая стоимость земельных участков на суму 337,1 млн грн.

"Новелла будет заключаться в том, что недвижимое имущество, приобретенное страховщиком в течение текущего календарного года, и/или недвижимое имущество, справедливая стоимость которого увеличилась в течение текущего календарного года, будут включаться в сумму приемлемых активов в объеме, не превышающем 25% от соответствующего размера дооценки стоимости и/или стоимости приобретения такого недвижимого имущества при условии, что справедливая стоимость такого имущества подтверждена отчетом о его оценке, составленным в соответствии с требованиями закона "Об оценке имущества, имущественных прав и профессиональной оценочной деятельности", – пояснил Залетов.

Член Нацкомфинуслуг уточнил, что также будут установлены требования к оценщикам, которые должны проводить рецензию такого отчета.

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Эксперт отметил также, что указанное недвижимое имущество может быть включено в состав приемлемых активов в полном объеме в случае, если его справедливая или балансовая стоимость как отдельного элемента финансовой отчетности будет подтверждена в соответствии с требованиями международных стандартов аудита

Залетов также сообщил, что предлагается исключать из активов, которыми могут быть представлены страховые резервы, активы, по которым не осуществлена полная оплата их стоимости.

Также будет установлен также запрет на осуществление операций с приемлемыми активами, если их следствием станет несоблюдение страховщиком установленных Нацкомфинуслуг требований к активам страховщика, кроме ряда определенных случаев.

Однако с целью обеспечения диверсификации активов страховых компаний и повышения их доходности предлагается ввести такую категорию, как ипотечные облигации, эмитентом которых является Государственное ипотечное учреждение, госкомпании либо дочерние учреждения госбанков, которые вместе не могут превышать 20% страховых резервов.

По мнению Залетова, ожидаемым результатом принятия распоряжения Нацкомфинуслуг станет повышение транспарентности рынка страховых услуг и, как следствие, обеспечение надлежащего уровня надежности и конкуренции.