Привязанные к росту ВВП облигации Украины потеряли 6% за неделю (обновлено)

В результате евробонды с погашением в 2022 году котировались снова по ставке выше 4%, а в 2027 году – почти 6%, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В течение предыдущего торгового дня падение было еще большим, однако потом цены скорректировались.

В частности, падение котировок ВВП варрантов достигало 2,6%, а еврооблигаций-2032 – 2%, однако последние по итогам дня потеряли только 0,7% стоимости.

За три предшествовавших дня ВВП-варранты Украины подешевели на 3,5% – со 107,6% до 103,9% от номинала, а доходность по евробондам выросла в среднем на 0,5 процентных пункта (п.п.).

Руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий отметил, что на фоне падения мировых рынков ставки по украинским еврооблигациям за неделю выросли на 0,9-1,1 процентных пункта, передает УНИАН.

По словам аналитика, охлаждение спроса на украинские ОВГЗ со стороны нерезидентов, наблюдаемое вторую неделю подряд, также связано с фактором эпидемии.

В то же время, Паращий не видит угрозы массового бегства нерезидентов из ОВГЗ и связанной с этим девальвации гривни.

"Не думаю, что будет бегство. ОВГЗ не так просто будет продать. И вряд ли это как-то повредит гривне", – отметил Паращий.

Как сообщалось, неделей ранее котировки ВВП-варрантов Украины снизились примерно, на 1% – до 107,9% номинала. Наиболее вероятной причиной аналитики указывали обнародованную 14 февраля Государственной службой статистики Украины первую оценку темпов роста ВВП в четвертом квартале, которая оказалась ниже ожиданий – 1,5%.

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Напомним, ВВП-варранты были выпущены в рамках реструктуризации госдолга в 2015 году взамен еврооблигаций на номинальную сумму $3,2 млрд и не являются частью госдолга страны. Платежи по ВВП-варрантам будут осуществляться ежегодно в денежной форме в долларах США в зависимости от динамики роста реального ВВП Украины в 2019-2038 годах, однако через два календарных года – то есть между 2021 и 2040 годами.

Если прирост ВВП за год будет ниже 3% или реальный ВВП будет меньше $125,4 млрд, то выплат по бумагам не будет. В случае если прирост реального ВВП составит от 3% до 4%, выплата по бумагам составит 15% превышения показателя ВВП над 3%, а если выше 4% – то еще плюс 40% превышения показателя ВВП над 4%. Помимо этого, с 2021 по 2025 год платежи ограничены 1% ВВП.

После выпуска ВВП-варрантов в конце 2015 года они котировались по курсу около 50% номинала, после чего просели до 30%, а историческим минимумом было 28,257% в середине ноября 2016 года. Затем начался рост их котировок, и к середине апреля 2018 года в ожидании возобновления финансирования МВФ эти бумаги подорожали до локального максимума в 72,5%.

Однако проблемы в переговорах с Фондом снова привели к их падению почти до 50% от номинала к началу октября 2018, когда Киев, наконец, договорился с МВФ о новом транше. Новый рост этих бумаг, как и котировок еврооблигаций Украины, начался весной 2019 года с выборов президента, на которых победил Владимир Зеленский. А отметку в 100% от номинала их котировки впервые преодолели в середине января этого года.