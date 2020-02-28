В Харькове открыт второй в Украине Центр обучения и развития для газовиков

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Харьковгоргаза" сообщает БизнесЦензор.

"Центр обучения и развития "Харьковгоргаз" под брендом РГК стал вторым в Украине, первый открылся в Ивано-Франковске в 2019 году. Здесь объединены современные учебные технологии, оборудование и продуманный дизайн. Ежемесячно обучение в ЦОР проходить около 200 человек", - сообщает РГК.

"Основу любой организации составляет кадровый потенциал. От квалификации персонала, его эффективного использования зависит результат деятельности организации. Наша цель - создать современное инновационное пространство для обучения, как можно большего количества рабочего и инженерно-технического персонала в новом формате обучения. Такое особое внимание к кадрового потенциалу компании безусловно отразится на его квалификации, а значит улучшит качество обслуживания клиентов, повысит значимость профессии газовика и увеличит приток новых специалистов", - отмечает Елена Гетманова, начальник управления по персоналу "Харьковгоргаза".

Современный подход к учебному пространству позволяет проводить одновременно теоретические и практические занятия. Центр разделен на две отдельные зоны. Зона теории рассчитана на размещение 28 слушателей. Большой сенсорный монитор, удобные кресла, обустроена зона отдыха, просторное помещение и продуманный дизайн способствуют усвоению знаний.

В практическом зале представлено около 200 единиц современного газового оборудования и инструментов. Все они действующие, что особенно актуально. Оборудование центра обучения будет постоянно обновляться, что позволит специалистам газовой сферы идти в ногу со временем.

Первое обучение состоится уже в эту пятницу. Менеджеры среднего звена "Харьковгоргаз" учиться улучшать сервисную культуру в компании, поможет повысить качество услуг.