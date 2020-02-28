Украина и Словакия запускают виртуальный реверс газа с марта

Об этом со ссылкой на пресс-службу Оператора ГТС Украины сообщает БизнесЦензор.

"Начиная с 1 марта, операторы ежедневно предлагают следующую мощность для рынка: 10 млн куб. м в сутки (104 ГВтгод в сутки)", - говорится в сообщении.

В дополнение к мощностям точки соединения "Будинце", используемых для импорта газа в Украину с 2014 года, Eustream и ОГТСУ запускают виртуальный реверс (так называемый backhaul), тем самым дополнительно расширяя словацкий коридор для поставок газа в Украину.

Операторы напоминают, что мощность виртуального реверса зависит от наличия физического потока в направлении Украина-Словакия, а значит может быть прервана в случае отсутствия потока в направлении от Украины в Словакию.

Операторы также подчеркивают, что могут увеличить уровень виртуальных мощностей в случае наличия интереса со стороны рынка.

Пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины" сообщает, что скоро заработает виртуальный реверс геза и из Венгрии.