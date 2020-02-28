Рост мирового ВВП может стать минимальным за 10 лет, – Bank of America

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Без учета Китая глобальный ВВП увеличится на 2,2%, а не на 2,4%, как ожидалось ранее. Подъем в развитых странах составит 1% против ранее предполагавшихся 1,1%, в государствах с развивающейся экономикой - 4% вместо 4,3%.

Если эти оценки оправдаются, темпы повышения будут самыми низкими с 2009 года во всех вышеперечисленных случаях.

Прогноз роста ВВП в текущем году для США пересмотрен до 1,6% с 1,7%, для еврозоны - до 0,6% с 1%. Это минимальные подъемы соответственно с 2016 года и 2013 года.

Между тем для региона EMEA (Европа, Африка и Ближний Восток) прогноз повышен до 2,8% с ранее ожидавшихся 2,6%.

"Мы в очередной раз снизили наш прогноз для глобального ВВП на 2020 год, - говорится в сообщении BofA. - Пересмотр в сторону ухудшения охватывает широкий спектр, и теперь мы ожидаем, что в этом году мировой рост составит всего 2,8%. Это будет первый после финансового кризиса год с показателем ниже 3%".

По мнению экспертов, слабость мировой экономики обусловлена тремя факторами. Во-первых, это отсутствие импульса для роста в течение года. Даже прежний прогноз подъема ВВП был ниже долгосрочного тренда. В четвертом квартале ситуация стала еще хуже, указывая на то, что неопределенность в сфере международной торговли и технологических войн остается препятствием для мировой экономики.

"Вторым фактором, конечно же, является агрессивный ответ Китая на вспышку COVID-19. Экономические сбои продолжались более месяца, и многие работники еще не вернулись на работу, в результате чего предприятия не могут работать на полную мощность. В результате мы снова снизили прогноз по Китаю. Мы ожидаем почти нулевого роста в первом квартале относительно предыдущего и более медленного восстановления, что приведет к снижению темпов роста в 2020 году до 5,2%", - сообщается в отчете банка.

В прошлом месяце аналитики уже ухудшила прогноз подъема ВВП КНР - до 5,6% с 5,8%.

Кроме того, эксперты теперь учитывают более значительное влияние вспышки коронавируса по всему миру.

"Длительные перебои в Китае должны повредить глобальным цепочкам поставок. Слабые туристические потоки станут еще одним негативным фактором для Азии. Во многих странах возможно появление ограниченных очагов заболевания (подобные той, что произошла в Италии), что ведет к усилению карантинных мер и снижению доверия. Поэтому мы сократили наши прогнозы по всем направлениям. Мы прогнозируем рост всего на 2,2% за пределами Китая, что также является самым низким показателем с 2009 года", - говорится в обзоре.