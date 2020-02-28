Минюст арестовал счета Национальной общественной телерадиокомпании (обновлено)

Как сообщает пресс-служба НОТУ, исполнительное производство по делу было открыто 18 февраля, передает БизнесЦензор.

Телеканал отмечает, что арест счетов делает невозможным подготовку к трансляции Олимпиады-2020, блокирует обеспечения участия Украины в Евровидении-2020, остановил запуск новых проектов.

Как уточнил глава ПАО "НОТУ" Зураб Аласания, счета компании были арестованы по решению Отдела принудительного исполнения решений Департамента государственной исполнительной службы Министерства юстиции.

"Минюст это сделал для принудительного взыскания с ПАО "НОТУ" в пользу акционерного общества "Евроньюс" долга в размере 10,5 млн евро и еще 1,6 млн евро исполнительского сбора, и еще 73,08 тыс. грн судебного сбора", – написал глава общественного вещателя на своей странице в сети Facebook.

"Зачем Минюст сейчас открыл принудительное взыскание и арестовал средства НОТУ: Не спрашивайте. Дело политическое, человеческая логика здесь не работает", – добавил Аласания.

Глава "Общественного" отметил, что в случае взыскания долга с общественного вещателя, его бюджет сократится с 1,7 млрд грн до 1,4 млрд грн, что заблокирует работу вещателя, всключая подготовку к Олимпиаде и участию в Евровидении.

Аласания напомнил, что долг возник из-за принятого еще в 2010 году правительством Азарова решения создать украиноязычную версию международного канала "Euronews", на что было потрачено 20 млн евро в 2010-2013 годах. Однако во втором полугодии 2013 года уплаты прекратились, а в 2015 году договор был расторгнут, долг на тот момент составил 10,5 млн евро. В дальнейшем правительство отказалось предусматривать средства для выплаты этого долга в госбюджете.

В свою очередь "Евроньюс" начал подавать судебные иски против НОТУ на территории Украины и Швейцарии, где по иску АО "Евроньюс" были "заморожены" деньги в швейцарском банке в размере 15 млн евро. Их там разместил Госрезерв Украины как гарантию проведения в Украине конкурса "Евровидение" в 2017 году. Сейчас Минюст оспаривает арест средств в Швейцарии.