Импорт рыбы в Украину увеличился на 18%

Об этом со ссылкой на пресс-службу Госрыбагенства Украины сообщает БизнесЦензор.

"Такой результат в денежном выражении на $117 млн (18,5%) больше, чем в 2018 году", - сообщает агентство.

Главными импортерами рыбы для Украины является Норвегия (80 тыс. тонн на $205,4 млн), Исландия (60,7 тыс. тонн на $93,5 млн), Эстония (39,6 тыс. тонн на $ 16,8 млн), США (30,7 тыс. тонн на $67,6 млн) и Канада (20,6 тыс. тонн на $39,4 млн).

Также поставки импортной рыбопродукции в больших объемах в Украину осуществляются из Латвии, Испании, Китая и Великобритании.

"Около 80-90% объема импорта приходится на виды рыб, к которым Украина не имеет доступа, и добываются исключительно в морских экономических зонах других государств. В основном, в нашу страну импортируется рыба мороженая или ее филе, что составляет 80% от импорта. Указанная продукция в основном проходит процесс переработки на отечественных рыбных предприятиях", - сообщает Госрыбагенство.