Фондовые индексы США упали более чем на 10% с рекордных максимумов

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Скорость падения индикаторов оказалась неожиданной для многих трейдеров, пишет MarketWatch. Для индекса Dow Industrial Average снижение более чем на 10% с рекордного максимума стало самым быстрым с февраля 2018 года, когда он вошел в фазу коррекции в результате падения на протяжении девяти торговых сессий.

Индикаторы S&P 500 и Nasdaq продемонстрировали самое быстрое в истории падение с рекордных максимумов, которых они достигли 19 февраля.

Все три индекса могут завершить неделю наибольшим снижением со времен финансового кризиса 2008 года.

Опасения инвесторов вызывает быстрое распространение коронавируса COVID-19 за пределами Китая. На утро 28 февраля в мире, за исключением материковой части Китая, число заразившихся коронавирусом COVID-19 достигло 4,441 тыс., сообщила гонконгская газета South China Morning Post.

Президент США в среду заявил, что власти страны готовы к любым вариантам развития ситуации с коронавирусом. По его мнению, масштабное распространение заболевания в стране вовсе не является чем-то неизбежным. Трамп поручил вице-президенту Майку Пенсу координировать работу экспертов и правительственных структур по сдерживанию распространения вируса.

Тем временем в Северной Калифорнии был подтвержден случай заражения человека, который не ездил в регионы, где была зафиксирована вспышка вируса, и не контактировал с кем-либо, кто посещал эпицентры распространения заболевания.

Как прогнозирует Goldman Sachs, прибыль американских компаний в 2020 году не вырастет.

"Компании из США не увеличат прибыль в 2020 году", - отметил главный аналитик по американским акциям Goldman Дэвид Костин, которого цитирует CNBC.

Акции Microsoft Corp. подешевели на 7%. Компания предупредила, что сбои в цепи поставок в связи со вспышкой коронавируса окажут негативное давление на выручку в третьем финансовом квартале. Компания ожидает, что выручка в сегменте More Personal Computing (включает операционную систему Windows, игровые приставки Xbox и устройства Surface) не оправдает сделанный в январе прогноз на уровне $10,75-11,15 млрд.

Стоимость Papa John's International Inc. снизилась на 5,4%. Компания сообщила, что около 50 ресторанов, работающих по ее франшизе в Китае, были закрыты из-за вспышки коронавируса. Сеть пиццерий также отчиталась о сокращении чистого убытка в четвертом квартале до $5,6 млн с $12,9 млн годом ранее.

Котировки фармацевтической компании Perrigo Co. рухнули на 14,3%. Скорректированная прибыль компании в четвертом квартале составила $1,06 в расчете на акцию против $0,97 годом ранее. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали показатель в $1,07 на акцию. Выручка выросла на 11%, до $1,3 млрд, как и ожидали аналитики.

Бумаги сети магазинов Best Buy Co. подешевели на 4,7%. Компания отчиталась о получении скорректированной прибыли в $2,90 в расчете на акцию. Выручка компании выросла до $15,2 млрд с $14,8 годом ранее. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем ожидали скорректированную прибыль в $2,75, выручку - на уровне $15,05. Best Buy отметила, что влияние короновируса на ее бизнес будет краткосрочным.

Котировки PayPal Holdings Inc. снизились на 1,2%. Американская платежная система сообщила, что ожидает, что ее выручка в первом квартале будет ближе к нижней границе ее предыдущего прогноза в $4,78-4,84 млрд из-за коронавируса.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов в четверг опустился на 1190,95 пункта (4,42%) и составил 25766,64 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 137,63 пункта (4,42%) - до 2978,76 пункта.

Nasdaq Composite потерял 414,29 пункта (4,61%) и составил 8566,48 пункта.