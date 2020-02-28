Цены на нефть продолжают падение

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Майские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures подешевели на $1,41 (на 2,73%) - до $50,32 за баррель. В четверг, 27 февраля, их цена упала на $1,08 (на 2,05%), составив на закрытие $51,73 за баррель. При этом апрельские контракты завершили день на минимуме с декабря 2018 года - $52,18 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на апрель на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) утром в пятницу снижаются на $1,39 (на 2,95%) - до $45,7 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена рухнула на $1,64 (на 3,37%), завершив день на самой низкой отметке с января 2019 года - $47,09 за баррель.

Оба сорта зафиксировали снижение по итогам пяти торгов подряд. Падение с начала этой недели, которое составляет 13-14%, является максимальным с 2011 года.

Цена нефтяных контрактов на ближайший месяц на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) в пятницу снизились на 2,2% - до 360,5 юаней за баррель. C начала текущей недели котировки упали примерно на 13%.

"COVID-19 по-прежнему держит нефтяной рынок в мертвой хватке, - отмечает сырьевой аналитик Commerzbank Карстен Фрич. - Коронавирус стал причиной остановки общественной жизни и предприятий, это приводит к значительному снижению спроса на дизельное топливо для транспорта и производства, а также на авиатопливо".

"Снижение котировок нефти с начала вспышки заболевания отражает чувствительность сырьевых товаров к опасениям относительно роста глобальной экономики", - сообщается в отчете Commonwealth Bank of Australia. По мнению экспертов банка, спрос на нефть, вероятно, будет сокращаться в случае дальнейшего распространения коронавируса за пределами Китая.