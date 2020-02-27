Маркарова раскритиковала выделение 90 миллиардов дотаций для бизнеса

Как передает БизнесЦензор, об этом министр финансов Оксана Маркарова заявила в Facebook.

"Бизнесу нужны нормальные равные условия и верховенство права, а увеличение расходов бюджета на поддержку (особенно такую) – это мне кажется ошибкой. Если есть лишние 90 млрд, то лучше снизить налоги для всего бизнеса, а не перенаправлять средства налогоплательщиков на некоторых избранных", – заявила Маркарова.

Глава Минфина отметила, что в последние годы не удавалось полностью использовать заложенные суммы дотаций для аграриев.

Как сообщалось, ранее Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства предложило предусмотреть в Бюджетной декларации на 2021-2023 годы более 90 млрд грн на проекты поддержки развития промышленности.

В частности, на развитие производства сельскохозяйственной продукции за три года предложено направить 45,52 млрд грн. На повышение экспорта предложено выделить за три года 12,41 млрд грн. По разным направлениям для поддержки промышленности в 2021-2023 годах планируется выделить в общей сложности более 32,65 млрд грн.