SpaceX построит завод и конструкторский центр в порту Лос-Анджелеса

Об этом сообщает Reuters, передает БизнесЦензор.

Городской совет Лос-Анджелеса единогласно проголосовал за создание этого объекта, что позволило основателю компании Илону Маску ускорить разработку нового космического корабля и ракетной системы, предназначенной для перевозки людей на Луну и Марс.

На прошлой неделе Комиссар Комиссии по морскому праву одобрил 10-летнее разрешение.

"Сумасшествие в том, что здесь, в 2020 году, мы готовимся к тому, чтобы отправлять людей на Марс, и это произойдет на нашем заднем дворе", - заявил член совета директоров Джо Бускайно, район которого включает порт.

Эксплуатация на объекте будет фактически ограничена исследованиями, проектированием и изготовлением аэрокосмических компонентов. Созданные там космические аппараты не допускаются к запуску, но будут вывезены из портового комплекса на барже или корабле.

Благодаря решению Совета SpaceX может приступить к сдаче в аренду 12,5 акров (5 гектаров) недвижимости на Терминал-Айленде для своего завода Starship со стартовой арендной платой в $1,7 млн в год с возможностью расширения своего участка до 19 акров.

Компания, ранее известная как Space Exploration Technologies, имеет возможность аннулировать разрешение в течение 180 дней.

SpaceX получил аналогичное разрешение два года назад, но отменил его и перенес свою первоначальную фазу проекта Starship в Техас, где компания разработала и протестировала ранний прототип, получивший название Starhopper.

Порт в Лос-Анджелесе приблизит дальнейшее развитие Starship к штаб-квартире SpaceX в пригороде Лос-Анджелеса Хоторн, где были изготовлены рабочие ракеты Falcon 9 и капсулы экипажа Dragon.

Ожидается, что будущий объект, который может включать в себя ремонт заброшенных складских и мастерских сооружений на площадке, обеспечит 130 новых рабочих мест.

Сам звездолет фактически является верхней половиной колоссальной межпланетной ракетной системы, которая будет иметь высоту 387 футов (118 метров) и сможет перевозить десятки людей на Луну и Марс за один запуск.

Маск сказал, что он надеется, что звездолет будет готов к своему первому испытательному полету в конце этого года.