Для Uber Shuttle в Киеве разработали специальное мобильное приложение

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на информацию компании, передает БизнесЦензор.

Приложение позволяет быстрее просмотреть доступные маршруты шаттла, выбрать нужное время посадки и забронировать место для одного или нескольких человек.

Также из приложения Uber Shuttle можно перейти в Google Карты, чтобы построить маршрут до остановки, на которую прибывает шаттл. На данный момент в приложении доступно 22 маршрута и 586 остановок, которые покрывают все районы города.

После запуска нового приложения Uber Shuttle, основное приложение Uber будет также доступно.

Отмечается, что Киев стал первым и единственным городом в Европе, где в настоящее время доступен Uber Shuttle.