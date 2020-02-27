Половина украинцев заметили рост расходов на коммуналку в январе, – опрос

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевском международным институтом социологии 21-25 февраля, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

При этом 39% респондентов сообщили, что эти расходы не изменились или уменьшились.

21% участников опроса указали, что тратят на оплату услуг ЖКХ больше половины дохода семьи. Эта доля выросла по сравнению с опросами КМИС ноября-декабря прошлого года (тогда было 14% и 16% соответственно).

Доля украинцев, которые тратят на оплату услуг ЖКХ менее трети дохода семьи, в феврале уменьшилась по сравнению с исследованиями ноябре и декабре: 42% в феврале и 53% и 48% в ноябре и декабре соответственно.

Опрос проводился методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины.

В ходе опроса проведено 1500 интервью, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%.

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Как сообщалось, после подписания Украиной нового транзитного контракта с "Газпромом" и ввиду необычайно теплой зимы, цены на газ в Европе в январе продолжили снижаться.

Напомним, 24 декабря Кабмин принял решение, которое позволяет поставщикам тепла пересчитать тариф и снизить сумму в платежке до 30%, заявлял премьер-министар Алексей Гончарук.

Таким образом, в январе 2020 года оптовая цена на природный газ для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей составила 4,65 грн за кубометр (без учета НДС, наценки газсбытов и затрат на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами).

Новая цена будет действовать вместо квартальной гарантированной цены, которую "Нафтогаз" предложил всем защищенным потребителям на период с января по апрель 2020 года, а также ранее утвержденной месячной цены на январь (5,5 грн за куб. м).