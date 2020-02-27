Госгеонедр выставила на аукцион разрешения на 12 участков за 8 миллионов

Об этом сообщил глава Госгеонедр Роман Опимах, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Это первые электронные торги, которые мы инициируем после ряда законодательных изменений и запуска Инвестиционного атласа. Среди предложений есть участки, отобранные специалистами Госгеонедр, а есть те, которые будущие участники аукционов номинировали самостоятельно, и это тоже впервые для службы", – отметил глава Госгеонедр.

"Все желающие могут присоединиться к торгам и честно получить возможность разрабатывать тот или иной участок. Мы также упростили механизм участия в аукционах для иностранных бизнесменов: убрали необходимость регистрировать юридическое лицо в Украине для участия в аукционе", – добавил Опимах.

Подробная информация по объектам размещена в системе публичных закупок ProZorro.

В Госгеонедр уточнили, что служба выставила на аукцион лицензии на геологическое изучение и добычу с минеральными, лечебными, столовыми, подземными водами, песчаником, песком, известняком, глиной, молибденовыми рудами.