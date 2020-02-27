Котировки акций российских компаний рухнули вслед за ценами на нефть

По итогам торгов индекс "Московской Биржи" упал на 3,4% – до 2915,84 пункта, индекс РТС рухнул на 5,1% – до 1386,2 пункта, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс.

Доллар за день поднялся до 66,26 рубля (+0,79 рубля).

Цены большинства основных "фишек" на Московской бирже снизились в пределах 10%. Лидерами отката выступили обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (-10%, до 39,6 рубля).

Также обвалились в четверг акции "Мечела" (-8% и -5% "префы"), "РусГидро" (-7,6%), "Аэрофлота" (-7,4%), "РусАла" (-6,8%), "Россетей" (-6,6%), "Магнита" (-5,2%), "Распадской" (-4,9%), "Роснефти" (-4,9%), "Татнефти" (-4,5%), АФК "Система" (-4,3%), "ФСК ЕЭС" (-4,3%), "ЛУКОЙЛа" (-4,1%), "НОВАТЭКа" (-4%), "Новолипецкого металлургического комбината" (-3,9%), ВТБ (-3,9%), "АЛРОСА" (-3,5%).

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Как сообщалось, нефть в четверг продолжает дешеветь пятый день подряд, обновляя минимумы более чем за год; цена Brent упала на $3,9 ниже уровня суточной давности.

Стоимость майских фьючерсов на Brent составила $50,62 за баррель (-4,2% и -2,8% в среду), апрельская цена WTI – $46,16 за баррель (-5,3% и -2,3% накануне).

За последние пять торговых сессий котировки Brent и WTI потеряли более 10%, упав до минимальных значений в текущем году.

Участников торгов продолжают беспокоить риски экономического спада на фоне карантинных и иных мероприятий по борьбе с распространением COVID-19.