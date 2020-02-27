Государственный фонд Норвегии заработал за год рекордные $180 миллиардов

Как сообщается в отчетности фонда, его доход по итогам прошлого года составил 1,69 трлн норвежских крон ($180 млрд), или 19,9%, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В номинальном выражении показатель стал максимальным, в процентном – вторым по величине за время существования фонда (рекорд был зафиксирован в 1998 году).

Инвестиции в акции в 2019 году принесли доход в 26%, в инструменты с фиксированной доходностью – 7,6%, в недвижимость – 7,6%.

На конец прошлого года вложения фонда в акции составляли 70,8% портфеля фонда, в облигации – 26,5%, в недвижимость – 2,7%.

"2019 год был очень хорошим годом для фонда. Рыночная стоимость увеличилась на 1,832 млрд крон –до 10,09 млрд крон на конец года. Это самое значительное годовое повышение в истории фонда", – отметил глава Банка Норвегии Эйстейн Ульсен.

За последние десять лет среднегодовой доход от инвестиций составляет 7,8%, с учетом расходов на управление и инфляции – 6%.

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Как сообщалось, по итогам 2018 года Государственный пенсионный фонд Норвегии потерял 485 млрд крон, причем убыток был отмечен впервые за семь лет.

Государственный пенсионный фонд Норвегии был создан в 1990 году. За его управление отвечает подразделение норвежского центробанка Norges Bank Investment Management (NBIM).

На мировых рынках госфонд работает через структуру Government Pension Fund Global. Фонд инвестирует преимущественно за пределами страны, чтобы не подстегивать инфляцию в Норвегии.

В 2019 году правительство Норвегии внесло в Нефтяной фонд 18 млрд крон. Общая стоимость активов норвежского госфонда на 27 февраля составляет около 10,39 трлн крон ($1,1 трлн).

Ему принадлежат 1,5% всех акций в мире, он владеет долями в более чем 9 тыс. компаний. Самую значительную долю в портфеле занимают бумаги Apple, Microsoft, Alphabet (холдинговая компания Google), Nestle и Amazon.com.