Цены на нефть рухнули до минимума за год из-за рисков распространения нового вируса

Фьючерсы на Brent к вечеру четверга упали на 4% – до $51,3 за баррель, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

В то же время фьючерсы на американскую легкую нефть WTI снизились на 4,8% – до $46,38 за баррель.

Распространение вируса в крупных экономиках, включая Южную Корею, Японию и Италию, вызвало опасения, что рост спроса на топливо будет ограниченным.

По прогнозам компании Facts Global Energy, в 2020 году из-за вспышки коронавируса рост спроса на нефть составит 60 тыс. баррелей в сутки – уровень, который она назвала "практически нулевым".

Как отмечает агентство, по состоянию на 27 февраля новый коронавирус инфицировал более 80 тыс. человек и унес почти 2,8 тыс. жизней, большинство – в Китае. Его быстрое распространение в других странах – в частности, в Италии, Иране и Южной Корее – в последние дни соответствует определению пандемии.

В целом за пределами Китая зафиксировано 3.246 случаев заболевания, умер 51 человек.

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О первых подтвержденных случаях сообщил целый ряд стран, включая Бразилию, Пакистан, Румынию, Алжир и Эстонию.

Количество зараженных в результате болезни в Италии превысило 400, а число умерших возросло до 12. Китай сообщил о 433 новых случаях заболевания в четверг по сравнению с 406 днем ранее, а также о 29 смертях - самое низкое число с 28 января. Южная Корея сообщила в четверг о 334 новых случаях коронавируса, а общее число заболевших в стране выросло до 1 595, что является самым высоким показателем среди всех стран, кроме Китая.