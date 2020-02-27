В Киеве запустили возврат эвакуированного авто через приложение Kyiv Smart City

Об этом сообщили в Департаменте информационно-коммуникационных технологий Киевской городской государственной администрации, передает БизнесЦензор.

Услуга доступна для киевлян, которые привязали данные автомобиля к профилю в приложении. Если транспорт эвакуировали, пользователь получит пуш-уведомление об этом и сможет сразу начать процесс возврата. В разделе "Эвакуация" пользователь может самостоятельно проверить, эвакуирован его автомобиль или нет. Для этого достаточно ввести номер автомобиля и начать поиск. Пока что функция доступна только для автомобилей, которые эвакуировали инспекция с парковки.

"Если автомобиль эвакуирован инспекцией, пользователь может сразу начать возврат автомобиля. Для этого нужно указать номер техпаспорта и скачать его фото и фото водительских прав с обеих сторон. После этого водитель может выбрать дату, когда заберет автомобиль, и уплатить штраф, сумму за эвакуацию и хранение автомобиля на штрафплощадке. Таким образом, процесс возврата автомобилей станет в разы быстрее", – сообщил директор Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров.

Также в новой версии приложения вход осуществляется с использованием Face ID или Touch ID, если такие возможности настроены на смартфоне. Поэтому вход в приложение стал максимально удобным и безопасным.

В приложении киевляне уже могут пополнить Kyiv Smart Card, купить одноразовый QR-билет, оплатить коммунальные услуги, приобрести абонемент на парковку, оплатить почасовую парковку или воспользоваться афишей городских событий. В разделе "Обратная связь" пользователи могут задать вопросы или позвонить по номеру.