В Японии на месяц закроют все школы для борьбы с коронавирусом

Об этом сообщает Коммерсант со ссылкой на агентство "Киодо", передает БизнесЦензор.

Премьер-министр Синдзо Абэ назвал здоровье и безопасность детей первоочередной задачей правительства. Абэ попросил школы принять меры для предотвращения заражения, когда в школах будут проводить экзамены, а также выпускные церемонии.

Учебный год в Японии начинается 6 апреля и делится на три триместра. Последний, третий триместр продолжается с 7 января по 25 марта. Во время закрытия школы будут собирать информацию о состоянии здоровья учащихся от родителей и сообщать в совет по образованию, если они обнаружат какие-либо проблемы. Также господин Абэ попросил, чтобы правительственные учреждения и компании разрешили работникам брать выходные, чтобы они могли проводить больше времени со своими семьями дома.

Всего, по последним данным, в Японии выявлено 918 инфицированных человек, большая часть из них - 705 человек - с карантинного круизного лайнера Diamond Princess. Всего на лайнере находилось около 3,6 тыс. человек из 50 стран.