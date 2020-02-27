"Укрэнерго" планирует потратить на обновление сетей $2,5 миллиарда за 10 лет

Об этом сообщил и.о. главы правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий во время "Украинского энергетического форума", передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу компании.

По словам главы "Укрэнерго", указанная сумма сопоставима с теми инвестициями, которые вкладывают западные страны в свои сети.

"Наша стратегия заключается в том, что мы берем ресурсы для инвестирования преимущественно за счет кредитных средств от международных финансовых организаций. Потому что таким образом мы имеем возможность снизить стоимость финансирования инвестиций и распределить нагрузку на тариф в достаточно длительной перспективе", – сказал Кудрицкий.

В частности, за 10 лет "Укрэнерго" планирует реконструировать и модернизировать 105 подстанций, внедрить мощную телекоммуникационную инфраструктуру для передачи технологической информации. Кроме этого, предусмотрено строительство нескольких новых подстанций и линий электропередач.

Кудрицкий отметил, что предложенный 10-летний план должна утвердить Нацкомиссия государственного регулирования рынков энергетики и коммунальных услуг.

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Как сообщалось, наблюдательный совет ЧАО НЭК "Укрэнерго" 24 февраля освободил исполняющего обязанности главы правления компании Всеволода Ковальчука от занимаемой должности и назначил на его место первого заместителя главы правления – Владимира Кудрицкого.

Перед этим Кабинет министров поручил Министерству финансов и наблюдательному совету "Укрэнерго" приостановить конкурс на голову этой компании до завершения обновления состав набсовета, а также назначить нового в. о. руководителя.

Кудрицкий был нанят в "Укрэнерго" Ковальчуком в 2016 году на должность руководителя офиса управления проектами.

До этого он занимал должность директора по развитию ПАО "Укртранснафта", был операционным менеджером и директором по внутреннему аудиту в международных и украинских компаниях MHP S.A., EastOne, ТНК-ВР, Grant Thornton.

В декабре 2017 год Владимир Кудрицкий был назначен в Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" в качестве представителя правительства.

В мае 2019 года, после конфликта тогдашнего министра энергетики Игоря Насалика с Всеволодом Ковальчуком, Кудрицкий был уволен из Набсовета "Нафтогаза". Вместо него был назначен Константин Марьевич.

Напомним, в январе 2019 года Набсовет "Укрэнерго" объявил о проведении конкурса на замещение должности главы правления компании.

В интервью БизнесЦензор Ковальчук заявил, что однозначно принимает участие в конкурсе.

По информации БЦ, в тройку лидеров конкурса вошли Всеволод Ковальчук, заместитель министра энергетики и охраны окружающей среды Виталий Шубин и заместитель директора ГП "Энергорынок" по экономике и финансам Юрий Бойко.