Минэкоэнерго предложило более жесткий сценарий реструктуризации "зеленого" тарифа

Обновленный вариант заместитель главы Минэкоэнерго Константин Чижик представил в ходе Ukrainian Energy Forum в Киеве 27 февраля, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Новое предложение предусматривает для СЭС, введенных в эксплуатацию после 2017 года, добровольную реструктуризацию в виде снижения тарифа: на 15% – для станций мощностью менее 10 МВТ, на 20% – для СЭС мощностью от 10 до 50 МВт, на 25% – для СЭС мощностью свыше 50 МВт. При этом для каждой из категорий предлагается продление срока выплат на пять лет. В свою очередь для ВЭС предлагается снижение тарифа на 10% также с продлением срока выплат на пять лет.

Кроме того, министерство предусматривает для инвесторов дополнительную опцию в виде возможности добровольного снижения "зеленого" тарифа на 12,5% для СЭС и 5% для ВЭС без продления срока выплат.

"Логика такой опции заключается в том, что такое снижение является значительно меньшим, чем снижение при продлении срока выплат. Или вы идете на реструктуризацию, продляя срок выплаты, но при этом снижаете "зеленый" тариф на большее количество процентов, или вы можете не продлять срок выплат, но при этом взять несколько меньшее снижение тарифа", – сказал Чижик.

Для согласившихся на добровольную реструктуризацию предлагается, ввести 100%-ную ответственность за небалансы до 2022 года; для тех, кто не пойдет на нее, – с 2020 года, с учетом короткого переходного периода с момента принятия закона до момента вступления в силу данной нормы, уточнил замминистра.

Согласно его словам, по состоянию на конец февраля прогнозируемый на 2020 год дефицит госпредприятия "Гарантированный покупатель" составляет 19 млрд грн.

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Как сообщалось, в ноябре 2019 года Министерство энергетики и защиты окружающей среды рассчитало несколько сценариев развития ситуации с недостатком в 2020 году средств для выплат альтернативной генерации. Тогда по расчетам ведомства дефицит мог составлять от 10,4 млрд грн до 13,5 млрд грн.

В январе 2020 года "Гарантированный покупатель" заявил, что дефицит средств предприятия на выплату "зеленого" тарифа для объектов возобновляемой энергетики прогнозируется по итогам года на уровне около 8 млрд грн.

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