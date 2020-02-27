Потребление газа в Николаевской области за год упало на 18%

Как сообщает пресс-служба компании, потребление газа по итогам прошлого года уменьшили все категории потребителей, передает БизнесЦензор.

При этом наибольшая отрицательная динамика наблюдается по категории населения. Бытовые потребители использовали 213,7 млн кубометров газа, что на 22% меньше, чем в 2018 году.

Теплоснабжающие компании за год потребили 94,9 млн кубометров газа, сократив объемы на 16%.

Бюджетные организации области сократили потребление газа в 2019 году на 11% – до 18,8 млн куб. м, а промышленность Николаевщины – на 6%, до 52,8 млн кубометров.

"На уменьшение потребления газа влияют несколько факторов. Во-первых, теплые погодные условия в отопительный период конца 2019 года позволили потребителям экономить. Во-вторых, высокая цена на газ в прошлом году и значительное уменьшение бытовых потребителей, которые получали государственную помощь, также повлияли на объемы потребления", – пояснил коммерческий директор АО "Николаевгаз" Сергей Щербаков.

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В компании указывают, что вместе с падением объемов распределения газа уменьшается и размер плановой тарифной выручки газораспределительной компании. А это, в свою очередь, негативно отражается на деятельности АО "Николаевгаз".

Средства, которые компания получает за услуги по доставке газа, в первую очередь направляются на содержание газотранспортной системы Николаевской области в безаварийном рабочем состоянии.

В итоге в прошлом году компания недополучила 62,2 млн грн тарифной выручки. Нехватка финансирования не позволяет АО "Николаевгаз" в полной мере реализовывать все операционные и инвестиционные задачи, не покрывает реальных потребностей предприятия и не дает возможности в полной мере финансировать работы по модернизации и совершенствования газовых сетей области. Полученных средств хватает только проведения неотложных ремонтов аварийных участков газопроводов чтобы обеспечивать безаварийную и бесперебойную доставку газа.

По данным компании, тенденция к сокращению потребления газа в Николаевской области наблюдается на протяжении последних семи лет. Так, еще в 2012 году объем потребленного газа в регионе составил 708,1 млн кубометров.