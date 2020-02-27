Минэкономики оценило площадь государственных сельхозземель в 650 тысяч га

Об этом сообщил замминистра Тарас Высоцкий а совещании с руководителями госпредприятий, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Инвентаризация продолжается: на 95% она завершена, к 1 августу будет завершена на 100%", – сказал Высоцкий.

Высоцкий уточнил, что, согласно данным Госстата, площадь государственных земель разных форм и подчинений составляет 2,34 млн га, однако если посмотреть на реальную документацию управлений земельными ресурсами и других органов, то она составляет 1,62 млн га, а зафиксированная в Госгеокадастре – 1,08 млн га, в том числе 510 тыс. сельхозугодий.

"Инвентаризация завершается, конечная цифра (сельхозугодий) будет около 650 тыс. га", – спрогнозировал замминистра.

Он добавил, что параллельно проводится инвентаризация земель Лесного фонда Украины, которых по статистике - 1,33 млн га, по документации – 680 тыс. га, а в кадастре – 480 тыс. га.

Как уточнил Высоцкий, среди крупнейших органов управления сельхозземлями – Национальная академия аграрных наук Украины: по данным статистики, их 400 тыс. га, по документации – 385 тыс. га, из которых внесено в кадастры 288 тыс. га, в том числе сельхозземель – 251 тыс. га.

По словам Выосцкого, в управлении Минэкономики с учетом присоединения к нему Минагрополитики было 252 госпредприятия, из них 154 уже передано Фонду госимущества Украины. По документам площадь земель этих предприятий - 275 тыс. га, из них в кадастре – 189 тыс. га, в том числе 110 тыс. га сельхозугодий.

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Высоцкий добавил, что еще одним крупным органом управления является Министерство образования и науки, у которого предприятий больше, чем в НААНУ и Минэкономики вместе взятых, – 317, но площади их меньше. У предприятий МОН наименьшие расхождения между данными, уточнил замминистра.

"У нас есть ожидания, что госпредприятия должны приносить ту же прибыль с 1 га земли, которую приносит аренда: на сегодня это 3 тыс. грн с 1 га", – подчеркнул на совещании министр Тимофей Милованов.

При этом он отметил: если такой результат не будет достигнут, то будут соответствующие последствия – расследования совместно с правоохранительными органами.

Как сообщалось, ранее Ммнистр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявлял, что за годы независимости Украины разворовали половину государственных земель сельскохозяйственного назначения.

"Половину госземель почти за тридцать лет независимости Украины разворовали разными методами, разными схемами. По документам было 1,3 млн га, а сейчас инвентаризация показывает (мы ее еще не завершили), что выйдем на 600-700 тыс. га", – говорил Милованов.