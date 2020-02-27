Власти Киева начали тестировать электронный ученический проездной

Об этом сообщил директор Департамента информационно-коммуникационных технологий Юрий Назаров, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Сегодня ученические билеты получат 28 тыс. школьников. Хочу подчеркнуть, что ученический билет – это не просто проездной для учащихся. Карточка многофункциональная, и постепенно в ней будут появляться новые сервисы", – сказал Назаров.

По данным столичных властей, на сегодня в школах продолжают собирать данные для оформления электронных ученических билетов для всех столичных учеников (кроме выпускных 11-х классов).

"Уже в ближайшее время в все столичные учебные заведения поступит подробная инструкция с информацией о том, что нужно для оформления такого документа и каким образом нужно предоставлять необходимую информацию", – сказано в сообщении.

В КГГА уверяют, что все электронные ученические билеты будет изготовлены за счет городского бюджета. Полностью на электронный ученический билет город перейдет только после того, как все школы соберут необходимую информацию.

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Как сообщалось, единый электронный билет для оплаты проезда в киевском муниципальном транспорте был запущен в тестовом режиме с 1 ноября 2018 года. В промышленную эксплуатацию система должна была быть запущена с ноября 2019 года.

Однако в октябре 2019 года КГГА отложила введение в промышленную эксплуатацию автоматизированной системы учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте до апреля 2020 года. В частности, не была вовремя обеспечена выдача электронных билетов студентам и ученикам образовательных учреждений столицы.