Суд закрыл дела против бывших регионалов Вилкула и Колесникова

Об этом сообщает Судебный репортер со ссылкой на данные реестра судебных решений, передает БизнесЦензор.

Вилкула и Колесникова обвиняли по ч.2 ст.364 УК – злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия. Такое преступление считается тяжким и за него предусмотрено до 6 лет лишения свободы, а срок давности привлечения к уголовной ответственности составляет 10 лет.

Однако после направления дел в суд обвинения переквалифицировали на ч.2 ст.367 УК – служебная халатность, что является преступлением средней тяжести со сроком давности 5 лет. Это позволило защиты ходатайствовать о закрытии дел.

Согласно данным судебного реестра, дело Вилкула закрыто еще 28 января этого года.

Оба бывших "регионала" свою вину не признали, но согласились с прекращением дел в связи с истечением срока давности. Прокуратура против соответствующего ходатайства адвокатов обвиняемых не возражала.

Решение по Вилкулу и Колесникову выносил один и тот же судья – Сергей Мельниченко.

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Как сообщалось, прокуратура передала дела против Вилкула и Колесникова в суд в октябре 2019 года.

По данным следствия, в 2010-2012 годах Вилкул на посту главы Днепропетровской областной государственной администрации вопреки положениям Земельного кодекса незаконно предоставил земельные участки сельскохозяйственного назначения горно-обогатительным комбинатам, изменив их целевое назначение с сельскохозяйственных земель на земли промышленности.

В результате чего около 2000 пайщикам нанесен ущерб в виде изъятия из их собственности земельных участков общей площадью почти 21 га, на сумму более 12 млн грн, а государству, за уничтожение плодородного слоя почвы при проведении горных работ предприятием - на сумму почти 500 тыс. гривен.

Кроме того, следствие установило, что Вилкул издал распоряжение об изменении целевого использования 23 земельных участков общей площадью более 45 га, которые находились в собственности ООО "Арт Ленд".

Это привело к снижению суммы потерь сельскохозяйственного производства, которые должны были быть уплачены предприятием при изъятии указанных земель Кабинетом министров для использования в целях, не связанных с ведением сельского хозяйства, на сумму более 5 млн грн.

В отношении Колесникова следствие установило, что он совершил незаконные действия, в результате чего стало возможным отчуждение объектов недвижимости - производственного и лабораторно-бытового корпуса государственного предприятия "Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт трубной промышленности им.Осады" в Днепре общей площадью почти 7 тыс. кв. м, что нанесло государству убытки в размере более 16 млн грн.