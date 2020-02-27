Суд оштрафовал нардепа на 51 тыс. за скрытые от декларирования 67 млн и дома в Швейцарии

Как сообщает пресс-служба ВАКС, бывшему депутату Верховной Рады назначено наказание в виде штрафа в сумме 51 тыс. грн, передает БизнесЦензор.

Кроме того, ему запрещено занимать должности, связанные с выполнением функций государства или местного самоуправления, сроком на 1 год.

Как отмечается в сообщении, обвиняемый пошел на сделку с прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры о признании виновности.

В частности, бывший нардеп признал себя виновным в том, что не указал в декларации за 2016 года данные о своих финансовых обязательствах на 67 млн ​​грн, информацию о том, что он является бенефициаром одного из частных предприятий с долей в уставном капитале 98,2%, а также сведения о недвижимом имуществе жены на территории Швейцарской конфедерации.

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В декларации за 2017 год он не внес повторно данные о частном предприятии, а также об имуществе жены в Швейцарии, а в декларациях за 2018-2019 годы – только заграничное имущество жены.

В итоге суд установил, что поданное соглашение соответствует требованиям закона, а основания для отказа в его утверждении отсутствуют.

По данным агентства Українські новини, обвиняемым по делу выступал народный депутат 7 созыва из фракции "Возрождение" Геннадий Бобов.