Bank of America ухудшил прогноз глобального роста до минимума со времен финансового кризиса

Об этом сообщает Reuters, передает БизнесЦензор.

"Мы снизили наш прогноз глобального роста на 2020 год до 2,8% (с 3,2%). Это станет самым низким показателем с 2009 года", - сообщили экономисты банка, добавив, что показатель также опустится ниже 3% впервые со времен кризиса.

Экономисты банка сообщили, что продолжительные перебои в Китае, скорее всего, ударят по глобальным цепочкам поставок. Слабые туристические потоки станут еще одним сдерживающим фактором для Азии. Ограниченные вспышки, схожие с возникшей в Италии, возможны во многих странах, что приведет к карантину и окажет давление на деловую уверенность.

"В связи с этим мы повсеместно снизили наши прогнозы", - говорится в сообщении.

Прогноз роста ВВП Китая снижен до 5,2% с 5,6% ранее.

"Мы прогнозируем рост лишь на 2,2% за пределами Китая, что также является самым низким показателем с 2009 года", - сообщили экономисты.