Минфин оценил потери госбюджета от "зеленых льгот для Ахметова" в 9 миллиардов

Об этом министр финансов Оксана Маркарова сообщила в интервью FinClub, передает БизнесЦензор.

"Когда бюджет принят, нельзя принимать законопроекты, которые этот бюджет разрушают. Мы такое уже видели в 2019 году, когда после принятия бюджета была выделена льготу для ввоза оборудования для альтернативной энергетики. Это завершилось недополучением около 9 млрд грн", – сказала Маркарова.

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Как сообщалось, в декабре 2018 года Верховная Рада при голосовании за изменения в Налоговый кодекс учла поправку, которой освободила от уплаты НДС импорт комплектующих для солнечных панелей и ветровых установок до 2022 года.

Как указывал тогда глава Ассоциации защиты прав потребителей электроэнергии и коммунальных услуг Андрей Герус, больше всего такого оборудования в 2019 году планировал завозить энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова.

Также известно, что ДТЭК закупал панели для строительства солнечных электростанций в Китае.