"Укрзализныця" подготовила план борьбы с распространением нового китайского вируса

Об этом сообщает пресс-служба железнодорожной компании, передает БизнесЦензор.

"В частности, проведены инструктажи персонала, подготовлены средства индивидуальной защиты и специальные помещения на вокзалах в случае выявления больных с симптомами респираторных заболеваний с целью проверки подозрения на коронавирус", – сказано в сообщении.

В компании уточнили, что план подготовлен на основании распоряжения Кабмина №93 от 2 февраля "О мерах по предотвращению проникновения и распространения на территории Украины острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом 2019-nCoV", с учетом требований Минздрава.

В рамках плана "Укрзализныця" закупила 10 тыс. респираторов, 25 тыс. смотровых перчаток, более 1 тыс. защитных очков. Также компанией закупаются антисептики для рук, дезинфекционные средства и защитные халаты.

Согласно сообщению, на 19 вокзалах обустроены медицинские пункты, оборудованные необходимым оборудованием и противоэпидемическим имуществом для временной изоляции больных.

Такие пункты размещены на вокзалах станций Киев-Пассажирский, Чоп, Хмельницкий, Ивано-Франковск, Коломыя, Сумы, Херсон, Ужгород, Львов, Полтава-Южная, Винница, Жмеринка, Казатин, Николаев, Черновцы, Харьков, Одесса, Днепр, им. Т. Шевченко.

"Также на пяти вокзалах организованы помещения для временной изоляции лиц с симптомами респираторных заболеваний. Это вокзалы станций Запорожье-1, Ривне, Тернополь, Фастов, Белая Церковь", – сказано в сообщении.

Кром етого, со следующей недели по всей Украине начнутся тренинги для работников "Укрзализныци", на которых будет представлен алгоритм действий в случае обнаружения в поездах и на вокзалах больных с симптомами, характерными для 2019-nCoV.

В то же время сейчас для недопущения распространения вируса на пути следования поездов осуществляется измерение температуры тела пассажиров.