Нацбанк разработал порядок открытия счетов избирательных фондов

Как сообщает пресс-служба Нацбанка, порядок разработан в рамках выполнения требований нового Избирательного кодекса, который вступил в силу 1 января 2020 года, передает БизнесЦензор.

Разработанный документ призван определить порядок открытия и закрытия счетов избирательных фондов, а также предусматривает обязанность банков сообщать об открытии таких счетов и их реквизитах Национальное агентство по предупреждению коррупции, Центральную избирательную комиссию или ее территориальные представительства.

В НБУ отмечают, что замечания и предложения к проекту документа принимаются до 28 марта.