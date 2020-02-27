БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
27.02.20 14:19

Евросоюз готовит санкции против России за кибератаки, – Bloomberg

Евросоюз может ввести санкции в отношении одной российской и одной китайской организации, а также нескольких лиц за кибератаки.

кибератака

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, передает БизнесЦензор.

Пять дипломатов, знакомых с вопросом, подтвердили, что обсуждение предложенных мер может начаться уже на этой неделе, не уточнив конкретные организации, в отношении которых могут быть введены санкции, а также причины для их применения.

Как отмечает агентство, ведение мер станет первым случаем применения так называемого режима киберсанкций ЕС, в частности предусматривающего запрет на въезд и заморозку активов для сдерживания кибератак.

Все чиновники, знакомые с ситуацией, пожелали остаться неназванными из-за чувствительного характера вопроса, однако двое подтвердили, что группы, которые могут попасть под санкции, связаны с Китаем и Россией.

Принятие санкций требует единогласия среди 27 членов ЕС, что часто парализует внешнеполитические решения ЕС на фоне противоречивой национальной чувствительности и интересов.

Один из дипломатов отметил, что все 27 стран-членов ЕС готовы поддержать введение санкций.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2020, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100