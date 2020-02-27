Крупнейший мировой производитель пива с активами в Украине заявил о падении прибыли из-за вируса

Компания сообщила, что вирус привел к значительному снижению спроса в Китае, особенно во время празднования Нового года по лунному календарю, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

Компания, которая продает больше пива Budweiser в Китае, чем на ключевом для бренда американском рынке, оценила падение выручки из-за эпидемии в Китае за первые два месяца этого года в $285 миллионов, что соответствует 2,3% выручки группы за первый квартал прошлого года.

Напомним, в Украине Anheuser-Busch InBev представлена ЧАО "Абинбев Эфес Украина", которое было создано вследствие слияния бизнесов AB InBev и Anadolu Efes на территории Украины и РФ в равных долях.

Производственная сеть объединенной компании состоит из 11 пивоваренных заводов и трех солодовенных комплексов в России, а также из трех пивоваренных заводов в Украине.

Компания является одним из лидеров пивоваренного рынка Украины. Ей принадлежат Черниговский, Харьковский и Николаевский заводы. Портфель пивных брендов состоит из глобальных ТМ: BUD, Corona Extra, Stella Artois; международных ТМ: Corona, Staropramen, TALLER, Hoegaarden, Leffe, Löwenbräu, Franziskaner, Spaten, Beck's, а также локальных ТМ: "Чернігівське", "Рогань", "Янтарь", "Жигулевское".