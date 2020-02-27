"Укрзализныця" объявит конкурс на закупку новых электровозов в течении двух недель

Об этом со ссылкой на пресс-службу компании сообщает БизнесЦензор.

Как сообщает директор по стратегическому развитию и инвестиционной политики "Укрзализныци" Антон Саболевский, в ближайшие 5-7 лет планируется приобрести 205 магистральных электровозов, из которых 135 - переменного тока.

"Сейчас активно готовимся к проведению конкурса. Ожидаем, что это будет интересно для таких ведущих мировых производителей, как CRRC, Alstom, Siemens AG и других", - отметил он.

Также представитель "Укрзализныци" сообщил о планах компании расширить сотрудничество с General Electric.

"Уже получили 30 локомотивов в лизинг, работаем, чтобы увеличить парк еще на 40 единиц. Что это означает для "Укрзализныци"? На сегодняшний день мы используем в грузовой работе 100-120 магистральных локомотивов. Если получим 40 единиц, то обновим более половины парка. А новый локомотив - это увеличение производительности почти в два раза. Например, новый локомотив преодолевает ежедневно по 560 км против 300 км - показателя работы старого. Также экономия горючего на 20%, масла на 60% и прочее", - сообщил Саболевський.