Гончарук оценил теневой рынок возмещения НДС в 2 миллиарда в месяц

Об этом премьер-министр Алексей Гончарук заявил на совещании по запуску обновленной системы мониторинга налоговых рисков при регистрации налоговых накладных по НДС, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Сделки с налогом на добавленную стоимость – это многолетняя проблема в Украине. Теневой рынок НДС оценивается миллиардами гривен в месяц. Правительство искореняет эти схемы", – заявил Гончарук.

Премьер напомнил, что Кабмин ранее принял постановление "Об утверждении порядков по вопросам остановки регистрации налоговой накладной/расчета корректировки в Едином реестре налоговых накладных".

По оценке Гончарука, внедрение этого постановления позволит экономить для бюджета 1-2 млрд грн в месяц.

Глава правительства подчеркнул, что обновленная система мониторинга позволяет автоматически на основе четких критериев, определить тех, кто пытается уклоняться от уплаты налогов. В то же время лучше защищает права добросовестных налогоплательщиков.

"Те, кто работают "в белую", только выиграют: правила будут четкие и понятные. Государство начало жить в новой реальности, где есть нетерпимость к "схематозам" и содействие тем, кто работает честно. И это должны осознать как в налоговой, так и в бизнесе", – сказал Гончарук.

Премьер также заявил, что конвертационные центры и "пересорты" – должны исчезнуть навсегда и поручил председателю Государственной налоговой службы Сергей Верланов взять это под личный контроль.

"Система останавливает накладные там, где для этого есть реальные основания. Яркий пример – в прошлом году благодаря работе системы мониторинга остановили регистрацию налоговых накладных на около 10 млрд грн (0,56%). После рассмотрения зарегистрировали накладных только на 3,4 млрд грн. То есть почти 6 млрд грн хотели просто украсть из украинского бюджета. Мы эти схемы прекратим", – сказал в свою очередь глава Налоговой службы Сергей Верланов.

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Как сообщалось, утвержденный постановлением Кабмина №1165 от 11 декабря 2019 года новый Порядок приостановления регистрации налоговых накладных/расчетов корректировки вступил в силу с 1 февраля.

Напомним, система мониторинга налоговых рисков при регистрации налоговой накладной/расчета корректировки позволяет осуществлять автоматизированный анализ налоговых накладных/расчетов корректировки по результатам задекларированных отчетных показателей плательщика налога на добавленную стоимость (НДС), имеющейся в налоговых органах информации, которая отражает специфику хозяйственной деятельности предприятия.

Система призвана на этапе регистрации НН/РК превентивно реагировать на злоупотребления недобросовестных плательщиков.