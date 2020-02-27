Минрегион хочет создать Госинспекцию градостроительства и Госагентство по техрегулированию

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Соответствующая инициатива закреплена в проекте постановления Кабинета министров "Об оптимизации органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора", согласно которому также за действующей Госархстройинспекцией (ГАСИ) предлагается оставить разрешительную и регистрационную функции.

"Во исполнение инициатив президента Украины по оптимизации структуры и деятельности архитектурно-строительного контроля и надзора в Украине предлагаем создать Государственную инспекцию градостроительства Украины, за которой закрепить функцию осуществления государственного архитектурно-строительного контроля и надзора, а за Госархстройинспекцией оставить разрешительную и регистрационную функции", - говорится в пояснительной записке к документу.

В ней также отмечается, что необходимо отменить лицензирование исполнителей работ и предусмотреть персонифицированную сертификацию ответственных исполнителей работ, закрепив эту функцию за Минрегионом.

Согласно проекту положения о ГАСИ, в ее функции будут по-прежнему входить выдача/отказ/аннулирование разрешений на выполнение строительных работ, выдача сертификатов о введении в эксплуатацию зданий, ведение Единого реестра документов в сфере строительства, др.

В свою очередь, в перечень полномочий ГИГУ входят проведение проверок объектов строительства, выдача предписаний по устранению нарушений, инициирование привлечения должностных лиц объектов надзора к дисциплинарной ответственности, введение запретов на ввод в эксплуатацию объектов, др.

Как сообщалось, в январе текущего года премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что решение о ликвидации или реорганизации Государственной архитектурно-строительной инспекции будет принято в ближайшее время.