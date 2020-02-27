Фирма сына Луценко фигурирует в уголовном деле о контрабанде леса

Об этом со ссылкой на Наші гроші сообщает БизнесЦензор.

Государственное бюро расследований подозревает должностных лиц Житомирской таможни в сговоре с сотрудника Гослесагентства и рядом частных фирм для налаживания схемы по хищению и экспорту леса из Житомирской области.

Об этом стало известно из постановления Хмельницкого горрайонного суда Хмельницкой области, куда следователь обратился с ходатайством в рамках уголовного производства № 42019060000000060 от 27 декабря 2019 года.

В ходатайстве ГБР фигурирует 11 частных предприятий, которые скупали лесоматериалы и древесный уголь в ФЛП. Дерево было получено путем незаконных рубок или его продавали лесхозы под видом сырья, чтобы избежать аукционов, которые обязательны для леса-кругляка.

Далее фирмы вносили в документы сфальсифицированы данные о происхождении леса и пиломатериалов, эти документы отправлялись в Житомирское облуправления лесоохотничьего хозяйства для получения сертификатов, которые являются основным документом для экспорта.

По мнению следствия, эти сертификаты выдавались на основании поддельных документов должностными лицами Житомирского управления лесоохотничьего хозяйства за взятку. Также из корыстных побуждений должностные лица Житомирской таможни не проводили должного контроля при таможенном оформлении товаров.

Из судебных постановлений известно, что в последний месяц следователи ГБР получили доступ к документам Киевской таможни и Житомирского областного Житомирского управления лесоохотничьего хозяйства. Начальник этого управления Андрей Куринский в сентябре был уволен по соглашению сторон. Управление лесного хозяйства подконтрольно Государственному агентству лесных ресурсов Украины, в его состав также входит и Государственная лесная охрана.

ГБР установила, что к упомянутой схеме могут быть причастны ООО "Тимбертрейд", ООО "Гринвол", ООО "СИД Форест", ООО "Евросантехсервис", ООО "БДК Сервис", ООО "Эль Мелина", ООО "Адманс", ООО "Евро Бишь Трейд", ООО "Вуд Экспорт Юа", ООО "Вордтрейдюа" и ООО "Нор Тун".

Основателем фирмы "Нор Тун" является другая компания "Грин Вэй", принадлежащая сыну экс-генпрокурора Юрия Луценко Александру. Его партнером по этой фирме является Виталий Морозюк, который был директором ООО "Бел Фам", принадлежащий опять же Луценко-младшему.

В 2018 году "Нор Тун" экспортировала пиломатериалов почти на $18,5 млн. Чаще всего покупателями были Южная Корея и Малайзия.

Александр Луценко к началу 2019 года был совладельцем ООО "Грандвуд Групп", которое среди видов деятельности имеет лесозаготовку и оптовую торговлю древесиной. Эта же фирма является владельцем ООО "Веар", которое владеет лесопилкой в Ракитном Ровенской области

Учредителями "Грандвуд Групп" остались прежние партнеры Луценко-младшего: Юрий Соколов, Андрей Горбатюк и Александр Наумик. Наумик известен как юрист владельца сети супермаркетов АТБ Геннадия Буткевича. В 2017 году Ирина Луценко декларировала продажу движимого имущества Наумику за 1,89 млн грн.

Гослесагентства в последние годы руководил Владимир Бондарь, которого правительство уволило в сентябре 2019 года. Бондарь находился в близких дружеских отношениях с теперь уже бывшим генеральным прокурором Юрием Луценко.