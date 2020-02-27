Украинский IT-стартап продан иностранным инвесторам

Об этом со ссылкой на пресс-службу MOSST сообщает БизнесЦензор.

Как сообщил предыдущий владелец Евгений Пуля, в течение трех лет компания создавала платежные устройства, призванные упростить процесс денежных операций: аутентификация пользователя по селфи, оплата покупок с помощью QR-кода, удобные денежные переводы и универсальный кассовый аппарат MOSST Reader.

Новым владельцем стал Simon Benhamou. Из открытых источников известно, что новый инвестор относится к топ-менеджменту известного швейцарского банка CBH(Compagnie Bancaire Helvétique). Теперь украинская команда IT-специалистов, дизайнеров и менеджеров будет работать с иностранным инвестором над новыми продуктами, которые будет внедрять уже на европейском рынке. Над чем именно будут работать, пока не разглашают.

Между тем, предыдущий владелец Евгений Пуля поделился своими будущими планами - развивать агробизнес как одну из самых перспективных отраслей экономики Украины и начать новый стартап в области нейрокомпьютерного интерфейса (технология, которая даст возможность обмениваться информацией между мозгом человека и электронным устройством).