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27.02.20 10:46

Портфель ОВГЗ иностранцев в Украине вырос до 127 миллиардов

Портфель облигаций внутреннего государственного займа юрлиц увеличился на 0,856 млрд грн (на 3,3%) – до 26,891 млрд грн.

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Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Портфель ОВГЗ украинских банков - на 0,696 млрд грн (на 0,2%) – до 320,724 млрд грн, нерезидентов - на 0,314 млрд грн (на 0,3%) - до 126,791 млрд грн, физлиц – на 0,093 млрд грн (на 1,1%) – до 8,660 млрд грн.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно данным НБУ, в целом портфель ОВГЗ вырос на 1,959 млрд грн (на 0,3%) - до 808,584 млрд грн, тогда как в собственности Нацбанка остался без изменений.

Официальный курс на 27 февраля– 24,649 грн/$1.

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