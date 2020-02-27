"Хмельницкгаз" продолжит переговоры с НКРЭКУ для повышения зарплат газовиков

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Хмельницкгаза" сообщает БизнесЦензор.

"Впервые за много лет государственный регулятор пересмотрел тариф на распределение для АО "Хмельницкгаз". Поэтому благодаря принятому НКРЭКУ новому тарифу, газораспределительная компания сможет до конца года увеличить среднюю зарплату работникам предприятия до 10 тыс. грн", - сообщает компания.

Вместе с тем, оплата труда газовиков и в дальнейшем будет оставаться значительно ниже средней по промышленности в области, что способствует значительному оттоку квалифицированных кадров. Поэтому "Хмельницкгаз" продолжит диалог с НКРЭКУ по обеспечению достойной заработной платы газовикам на установленном для промышленности уровне.

Сейчас средняя зарплата на предприятии в 2018 году составила 7538 грн. Поэтому, чтобы не допустить вынужденных увольнений и сохранить коллектив, в прошлом, 2019 году, "Хмельницкгаз" искал возможности и выплачивал своим работникам в среднем 8686 грн в месяц. Благодаря привлечению дополнительных ресурсов, предприятию удалось остановить значительный отток профессионалов, что является определяющим приоритетом и необходимостью в бесперебойном функционировании стратегического предприятия.

Новые тарифы на распределение газа позволят лишь незначительно повысить размер оплаты труда. Прогнозируемо, что в течение всего 2020 года, зарплаты в "Хмельницкгазе" вырастут в среднем на 18%. Однако, и этого будет недостаточно, чтобы компания выдержала конкуренцию среди работодателей на рынке труда.

"Достойная оплата труда - является определяющим критерием как для работника, так и для работодателя, - говорит начальник управления персонала Сергей Герщук. - Однако, за долгие годы непересмотра тарифа нам крайне трудно было удержать профессионалов на предприятии: слесарей, электрогазосварщиков, обходчиков. Поэтому даже незначительное повышение оплаты труда станет хорошим стимулом для нашего трудового коллектива. Мы и дальше будем настаивать на повышении заработных плат наших сотрудников, которые должны быть не меньше средней заработной платы по промышленности в Хмельницкой области".

В то же время, АО "Хмельницкгаз" продолжает инвестировать средства в повышение профессионального уровня газовиков. В частности, продолжается сотрудничество со специализированными учебными заведениями области, курсами повышения квалификации, бизнес-школами, где проходят обучение работники основного - среднего звена и формируется кадровый резерв. Линейный персонал имеет возможность повышать квалификацию в новом центре обучения и развития, открытом под брендом РГК. Впоследствии, сеть таких центров заработает по всей Украине.

Как предприятие, бесперебойно доставляющее газ для более 400 тыс. подолян, АО "Хмельницкгаз" ценит своих сотрудников, и в дальнейшем будет делать все возможное, чтобы удержать лучших специалистов.

"На сегодня, из-за низкой оплаты труда, дефицит кадров на предприятии составляет около 20%. Больше всего не хватает водителей, электрогазосварщиков, слесарей подземных газопроводов, слесарей по эксплуатации газового оборудования. Поэтому пока показатель текучести кадров колеблется от 23% в год, при норме всего 8-10% для промышленного сектора", - сообщает "Хмельницгаз".