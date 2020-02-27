Интерпайп в 2019 году заплатил 3,3 миллиарда налогов

Об этом сообщает пресс-служба компании, передает БизнесЦензор.

Объем отчислений в госбюджет составил около 2,167 млрд грн. (+62%), в местные бюджеты – около 625 млн грн (+38%). Еще около 462 млн грн (+21%) компания перечислила в качестве ЕСВ.

"Средств, уплаченных Интерпайпом в 2019 году, хватило бы для покрытия сразу двух с половиной бюджетов такого областного центра, как Ужгород. Или профинансировать, например, все расходы на медицину Днепропетровской области", - говорится в релизе компании.

"Каждая тонна произведенной нами продукции в 2019 году принесла бюджету Украины 3805 грн. Производство продукции с высокой добавленной стоимостью обеспечивает приток валюты от экспорта и рабочие места в нашей стране", - говорит Денис Морозов, директор по экономике и финансам Интерпайп.

Интерпайп – украинская промышленная компания, производитель бесшовных труб и ж/д колес. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы.

В 2019 году Интерпайп реализовал 798 тыс. т готовой продукции, в том числе – 203 тыс. т ж/д продукции. Продажи ж/д продуктов осуществляются под брендом KLW. В Интерпайп работают 12 тыс. сотрудников.