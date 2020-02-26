Зеленский подписал закон о регулировании рынка электронных сигарет

Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствует информация на странице соответствующего законопроекта №1209-1 на сайте Верховной Рады.

В частности, документ возвращен с подписью президента 24 февраля.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла указанный закон 16 января.

Документом внесены изменения в двенадцать законов в части уточнения названий органов власти, порядка направления требования об уплате недоимки по единому взносу, изменения размера штрафных санкций за нарушение требований, предусмотренных законом.

Законом также уточнен механизм администрирования и механизм обжалования решений по доначислению по ЕСВ.

Согласно принятым поправкам к законопроекту №1209-1 при голосовании во втором чтении, действие закона "О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий" распространено на жидкости, используемые в электронных сигаретах. В частности, введена плата за лицензию на продажу и розничную торговлю такими товарами, а также штрафы за соответствующую деятельность без лицензии. Также введена пошлина на импорт жидкостей для электронных сигарет.

Документом также внесены изменения в закон "О государственной поддержке сельского хозяйства Украины" в части уточнения формулы расчета удельного веса стоимости реализованных сельскохозяйственных товаров, при достижении которой у сельскохозяйственного товаропроизводителя возникает право на получение бюджетной дотации.

Изменениями в закон "О судебном сборе" установлена максимальная величина ставки судебного сбора по представлению в административный суд апелляционной или кассационной жалобы на решение суда.

Законом также внесены изменения в еще 63 законодательных акта в связи с разделением Государственной фискальной службы на Налоговую и Таможенную службу.