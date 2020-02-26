Facebook обещает блокировать недостоверную рекламу с информацией о коронавирусе

Об этом сообщает Коммерсант, передает БизнесЦензор.

Первым об этом написал сайт Business Insider со ссылкой на представителя Facebook, который заявил: "Недавно мы ввели политику, запрещающую рекламу, которая упоминает о коронавирусе и создает ощущение необходимости срочных действий, например, подразумевая ограниченное предложение или гарантируя лечение или профилактику. У нас также действует политика, запрещающая подобное поведение, для таких платформ, как Marketplace".

Еще в конце января Facebook заявила, что будет удалять фейковые новости о коронавирусе - например, содержащие теории заговора или ложные утверждения по поводу вируса или рекомендацию непроверенных лекарств и профилактических средств.

Число заразившихся вирусом COVID-19 в мире превышает 80 тыс. человек, умерли более 2,7 тыс.