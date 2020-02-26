Кабмин установил квоту на иммиграцию 5000 иностранных IT-специалистов

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации, передает БизнесЦензор.

В частности, 5000 квот среди городов Украины распределены следующим образом: Киев – 2500, Харьков – 700, Днепр – 600, Одесса – 600, Львов – 600.

В Минцифры пояснили, что сейчас спрос на IТ-специалистов в Украине значительно превышает потенциал внутреннего рынка.

"Ежегодно украинские университеты выпускают 15-17 тысяч IТ-специалистов разных направлений. В то же время в стране открывается около 40 тысяч вакансий айтишников. Кроме того, определенная часть украинских специалистов едет работать за границу, некоторые работают на фрилансе. Иммиграционные квоты позволят частично закрыть потребность рынка в высококвалифицированных специалистах", – пояснили в министерстве.

В то же время квоты на иммиграцию являются более простым инструментом для оформления статуса, чем рабочая виза. Квоты дают специалисту возможность проходить проверку раз в 10 лет, а не ежегодно.

"Иммиграционные квоты не повлияют на спрос на украинских работников. Главное, что мы получим – приплив senior специалистов, которые смогут помочь нам быстрее и качественнее развивать индустрию в Украине, и, как следствие, мотивировать больше украинцев оставаться работать здесь", – считают в Минцифры.

Как сообщалось, Кабинет министров определил общую квоту иммиграции для иностранцев и лиц без гражданства в страну на 2019 год в 3 768 человек, что на 620 чел. меньше прошлогодней квоты.