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26.02.20 19:05

"Укравтодор" и "Укрзализныця" начнут согласовывать логистику на время ремонтов

"Укравтодор" и "Укрзализныця" договорились об обмене информацией для обеспечения своевременной доставки сырья на объекты "Большого строительства".

"Укравтодор" и "Укрзализныця" начнут согласовывать логистику на время ремонтов

Об этом сообщил глава "Укравтодора" Александр Кубраков по итогам встречи с участием руководства "Укрзализныци", служб автомобильных дорог и дорожно-строительных организаций, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу дорожного агентства.

"Укравтодор" берет на себя координационную роль для надлежащего планирования грузовых перевозок по дорожно-строительным маршрутам "Укрзализныци". Амбициозные планы требуют слаженной работы государственных и частных учреждений – и при разумной координации мы избежим задержек и срывов ремонтов", – отметил Кубраков.

По словам главы ведомства, обмен информацией об объемах сырья, которое необходимо транспортировать, календарный план ремонтов будет происходить на базе "Укравтодора" с целью централизованного планирования всех работ.

В свою очередь член правления "Укрзализныци" Ремигиуш Пашкевич поддержал инициативу "Укравтодора" по наладке и планированию логистики ремонтных работ. Пашкевич подчеркнул значение использования путей "Укрзализныци" для грузовых перевозок, так как это разгружает автомобильные дороги и уменьшает себестоимость грузовых перевозок.

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