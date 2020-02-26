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26.02.20 18:46

МАУ отказывается от пластиковых карт Panorama Club

С 1 апреля авиакомпания "Международные авиалинии Украины" отказывается от пластиковых карт Panorama Club.

мау,карта

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на информацию МАУ, передает БизнесЦензор.

С апреля все привилегии участников Panorama Club Premium и Panorama Club Elite будут предоставляться только по электронным картам.

"Пластиковое загрязнение стало проблемой планетарного масштаба. МАУ вносит свой вклад в заботу об экологии и снижение загрязнения окружающей среды и прекращает изготовление пластиковых карт Panorama Club", - сказано в сообщении компании.

Отмечается, что загрузив электронную карту с QR-кодом на свое мобильное устройство, владельцы карты могут, как и раньше, пользоваться всеми возможностями участника Panorama Club.

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