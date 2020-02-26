Беларусь купила у Socar два танкера нефти для поставки через Украину

Об этом сообщил пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко, передает БизнесЦензор со ссылкой на БЕЛТА.

"Сделка с Socar предусматривает поставку двух танкеров нефти – это около 160 тыс. тонн", – сказал Тищенко.

Представитель концерна пояснил, что в Беларусь нефть будет доставлена через территорию Украины.

"В итоге в марте ожидаем по северному направлению два танкера нефти и еще два – по южному, а также поставки по трубе от шести российских компаний", – добавил пресс-секретарь.

"Эти 5 компаний – новые поставщики, с которыми мы еще не работали. То есть вместе с "Сафмаром" на первый квартал у нас 6 компаний, которые будут с нами работать по рыночной цене без премии", – уточнил Тищенко.

Как сообщалось, ранее заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов заявил, что импорт нефти в Беларусь по нефтепроводу Одесса - Броды начнется в марте.

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Напомним, ранее Беларусь уже начала поставлять российскую нефть танкерами через Литву. В марте также ожидается поставка в порт Клайпеды 160 тыс. тонн российской нефти для белорусских НПЗ, которая была куплена через трейдеров без премии.

После этого президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о прогрессе в переговорах о цене российской нефти для белорусских НПЗ с президентом РФ Владимиром Путиным.

Напомним, в январе президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о планах ограничить поставки нефти с российского рынка до 30-40% от потребности, наладив альтернативные поставки через страны Балтии и Украину.

Москва и Минск с конца прошлого года не могут договориться относительно условий поставок российской нефти на белорусские НПЗ. Это привело к тому, что экспорт нефти из РФ на НПЗ Белоруссии был приостановлен с 1 по 4 января.

По словам президента Беларуси Александра Лукашенко, Россия предлагает покупать свою нефть по ценам выше мировых, с чем Беларусь не согласна.

С 4 января экспорт нефти в Беларусь возобновили подконтрольные бизнесмену Михаилу Гуцериеву компании "Русснефть" и "Нефтиса". Однако планируемый ими объем поставок может обеспечить лишь половину загрузки белорусских Новополоцкого и Мозырского НПЗ, ежемесячно потребляющих около 1,5 миллиона тонн российской нефти.