Работы по ремонту дорог начались в 17 областях, – "Укравтодор". КАРТА

Об этом сообщил глава "Укравтодора" Александр Кубраков, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу дорожного агентства.

По словам Кубракова, на этом этапе в зависимости от объекта проводятся геодезические и дренажные работы, фрезерование существующего покрытия и тому подобное.

Глава "Укравтодора" также пообещал регулярно обновлять информацию об участках автодорог, где начались ремонтные работы.

"Подобные срезы выполнения работ на дорожных объектах планируем делать на регулярной основе. Во время пиковой нагрузки будем дополнительно координироваться с Национальной полицией для надлежащего управления движением и предупреждения граждан", – добавил Кубраков.

Как сообщалось, благодаря теплой погоде дорожные работы в 2020 году начались рекордно рано. Так, по состоянию на 20 февраля были начаты работы на 34 дорожных объектах в 14 областях Украины.